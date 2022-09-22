Arslanlar biberine coğrafi işaret tescili

İZMİR'IN Torbalı ilçesinde üretilen ve geçmişi 130 yıl öncesine dayanan Arslanlar biberinin coğrafi işaret tescili Torbalı Ticaret Odası tarafından alındı. Urfa isot biberine meydan okuduklarını söyleyen Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, "Urfalı kardeşlerimiz gelsin, acı neymiş görsün" dedi. Olgun, "Torbalı'nın tescillenen ilk ürünü, İzmir'in tescillenen 35. ürünü olma özelliği taşıyan Arslanlar biberimiz, keskin acısıyla Urfa isot biberinin pabucunu dama attı. Çapak bardacık incirimiz ise otuz yedinci tescillenen ürün olacak" diye konuştu.

DİĞER