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Haberler Ekonomi Hürkuş, Nijer ve Çad görevine hazırlanıyor

Hürkuş, Nijer ve Çad görevine hazırlanıyor

22.9.2022

Hürkuş, Nijer ve Çad görevine hazırlanıyor

GÜNEY Afrika'nın başkenti Pretorya'daki Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı AAD 2022, Türk savunma sanayisi firmalarının da katılımıyla başladı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) fuarda, uçak, helikopter, insansız hava aracı ve uydu platformlarına yönelik geliştirdiği ürünlerin maketlerini sergiliyor.

Şirketin Afrika'ya yönelik faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulunan TUSAŞ Uçak Genel Müdür Yardımcısı Atilla Doğan, Nijer'le 2, Çad'la 3 uçaklık sözleşmeleri bulunduğunu söyledi. Uçakların teslimatı için çalıştıklarını ifade eden Doğan, "Nijer uçaklarını bu yıl sonunda, Çad uçaklarını da önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde teslim edeceğiz. Sonrasında ilave siparişlerin diğer potansiyel ülkelerden geleceğini biliyoruz" dedi.

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