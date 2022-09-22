Migros Hemen, 81 ilde hizmet vermeye başladı

Migros'un müşterilerinin ihtiyaçlarını dakikalar içinde adrese teslim edebilen ve Migros One çatısı altında yer alan markası "Migros Hemen", Türkiye'nin tüm illerinde hizmet vermeye başladı. "Migros Hemen"in 2 bin 500 çeşit anlık ihtiyaç ürününü dakikalar içinde Migros fiyatları ve kalitesi ile müşterilerin adreslerine teslim ettiği belirtildi.

MINIMUM 25 LİRA

Migros Hemen'de minimum sepet tutarının sadece 25 TL olması, gerçek ihtiyaçlar doğrultusunda sipariş verilmesine olanak sağlıyor. "Migros Hemen"e, Migros'un web sayfasından veya Migros mobil uygulamasından ulaşılabiliyor. Migros One Managing Director Orçun Onat, "Migros Sanal Market gibi Migros Hemen'in hizmet alanını da Türkiye'nin 81 iline yaygınlaştırdık. Migros Hemen'in hizmet verdiği mağaza sayısını her geçen gün artırıyoruz. Migros Hemen'in arkasında da çok büyük ölçekli teknoloji ve lojistik yatırımı var. Önümüzdeki dönemde operasyonlarımızı genişletmeye, büyütmeye devam edeceğiz" diye konuştu.