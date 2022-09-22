SANAYI ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin dört gözle beklediği TOOG'un vegan anlayışla üretileceğini belirterek, araçta deri materyal kullanılmayacağını söyledi. Varank, "Nasıl İHA/ SİHA'da doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yaptıysak araçta da başarırız" dedi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'nin New York şehrinde bulunan Varank, Türkiye'nin prestij yapılarından Türkevi'nde gurur projelerinden TOGG'un Bursa Gemlik'teki fabrikasının resmi açılışının 29 Ekim'de yapılacağını açıkladı.

Bakan Varank, "TOGG vegan olacak. Şirket politikası gereği yeşile önem veren, çevreci, hayvanlara zarar vermek istemeyen bir girişim" ifadelerini kullandı. Uzaya gidecek kişi sayısının elenerek 15'e düştüğünü anlatan Bakan Varank, sağlık testleri, psikolojik testler ve özel makinelerle uzay şartlarında dayanıklılığı ölçen G testlerinin ardından son kalan 2 kişinin ABD'ye gönderileceğini dile getirdi. Varank, seçilecek kişinin Türk üniversitelerinin geliştirdiği bazı ürünlerin uzay ortamında testlerini yapabilecek kabiliyette olması gerektiğini kaydetti.

BETÜL USTA