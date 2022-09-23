Nazillili kadın girişimciler Türkiye’ye örnek oluyor

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde ev ekonomisine destek amacıyla dün tencerelerinde kaynattıklarını bugün ihraç eder duruma gelen girişimci kadınlar Nilgün Özkurt, Nurcan Karakaş, Sevgül Batur, Ümmü Ercan ve Esma Ulu, Türkiye genelindeki diğer kadınlara örnek olmaya devam ediyor.

7 YIL SONRA MEYVESİNİ VERDİ

ISPARTA İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Fatma Kurt Aydın ve Eğirdirli ödüllü kadın girişimci Hilal Çevik, son yıllarda başarıları ile adından sıkça söz ettiren Nazillili kadın girişimcileri işyerlerinde ziyaret etti.

NAZİLLİ İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sunay Güler, "Bakanlığımız son yıllarda kadın girişimcilerin kendi işlerini kurabilmeleri için bir takım politikalar geliştirdi. Biz de Nazilli İlçe Tarım Müdürlüğü olarak, ilçemizde bakanlığımızın ön gördüğü politikaları uygulamaya başladık. Yaklaşık 6-7 yıl önce başlayan bu süreçte bugün gördüğünüz üzere şu an ki kadın girişimcilerimizden biri yöresel ürünlerimizden olan kuru patlıcan, kuru biber, kabak gibi birçok reçel türü ve bin bir çeşit ürünle karşımızda" diye konuştu.