90 bin taşeron işçiye kadro müjdesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanların durumuyla ilgili "Çözüm aşamasına geldik. O dosyayı tamamladığımız gün bir basın toplantısıyla ya da başka bir şekilde kamuoyuyla paylaşacağız" dedi. Bir başka müjdeyi de kamudaki taşeron işçiler için veren Bakan Bilgin, "90 bin civarında taşeron işçinin kamuya kadrolu işçi olarak geçmesi konusundaki bütün çalışmalarımızı tamamladık" diye konuştu. Bakan Bilgin, HAK-İŞ Genel Başkan Mahmut Arslan ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Asgari ücret konusunda Bakan Bilgin, "Önümüzdeki aralık ayında yeniden asgari ücreti değerlendireceğiz. Enflasyonun etkisini, tahribatını dikkate alarak yeni bir değerlendirme sonucunda kararımızı açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

ORAN BELİRLEMEDİK

Emeklikle Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan Bilgin, "EYT sorunu 1999 öncesi işe başlayanların karşılaştığı emeklilikle ilgili bir sorun. Onların prim gün sayısını doldurmuş olan, yılını doldurmuş olanların karşılaştığı bir sorun. Onunla ilgili bir çözüm aşamasına geldik" dedi. 696 sayılı KHK ile kadroya geçişlerde kararname dışında kalan işçiler için de çalışma yürütüldüğünü ifade eden Bakan Bilgin, "Yaklaşık 1 milyon işçi kamuya geçti ama o günün şartlarında 90 bin işçi kapsam dışında kaldı. Onların kamuya geçmesi için gerekli çalışmalarımızı tamamladık. Onun da belli bir aşamadan sonra uygulamaya sokulacağının haberini vermek isterim" dedi. Maaşlarda uygulanan vergi dilimi hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ortak bir çalışma yürüteceklerini söyleyen Bakan Bilgin, "Özellikle vergi dışında kaldığı için asgari ücret rakamının altındaki miktar vergi dışında kalacak. Dolayısıyla onun üzerindeki işçilerin aldığı ücretin vergi dışında kalması söz konusu. Ancak bir oran konuşmadık" dedi.



KADINLARDAN SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Aydın'da 'Kadın ve Gençlik Buluşması' konulu toplantının ardından Adnan Menderes Demokrasi Müzesini gezdi. Bilgin'e burada AK Kadınlar tarafından sürpriz doğum günü yapıldı. Bakan Bilgin, pastalı sürpriz karşısında yaşadığı mutluluğu dile getirdi. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Duygu Göğde, Bilgin'e hediye takdim etti.

STAJIN EMEKLİLİGE SAYILMASI İÇİN ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Bakan Vedat Bilgin, gazetecilerin "staj süresinin emeklilik kapsamına alınmasına ilişkin çalışma olup olmadığı" yönündeki sorusuna şu yanıtı verdi: "Biliyorsunuz stajda sağlık sigortası yapılıyor ama emeklilik sigortası yapılmıyor. Çok eski bir düzenleme. Bu konunun yeniden ele alınması gerekiyor. Ben bu konuda bir çalışma yaptırıyorum. Bunun sonuçları ne olur? Bu EYT kapsamında da bunu değerlendirmek gerekir çünkü. EYT çalışmamız tamamlandığı zaman o dosyamız bittiği zaman bu soru da aydınlanmış olur. Bu sorunun yanıtını da orada vermiş olacağız."

■ BARIŞ ŞİMŞEK/ANKARA