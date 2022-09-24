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Haberler Ekonomi ESBAS salgın sonrası büyümesini sürdürüyor

ESBAS salgın sonrası büyümesini sürdürüyor

24.9.2022

ESBAS salgın sonrası büyümesini sürdürüyor
TÜRKİYE'NİN en büyük serbest bölgelerinden Ege Serbest Bölgesi, bu yıl 16 yatırımcının katkısıyla ticaret hacmini büyüttü, çalışan sayısı arttı. Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ (ESBAŞ) Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler, 1990 yılında kurulan serbest bölgenin bugüne kadar 91 milyar dolarlık iş hacmi oluşturduğunu söyledi. Kovid-19 salgınıyla Avrupalı şirketlerin yarı mamullerini, ham maddelerini Uzak Doğu yerine yakın ülkelerden almaya başlamasının Türkiye'ye fırsat sunduğunu, böylece salgın döneminde büyüme ivmesi yakaladıklarını anlatan Güler, geçen yıl 4,7 milyar dolar olan iş hacimlerinin bu yıl 5 milyar dolara çıkmasını öngördüklerini kaydetti.
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