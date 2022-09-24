İlk 8 ayda 29.3 milyon yabancı ziyaretçi geldi

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yılın ilk 8 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 108.5 artışla 29.3 milyona ulaştı. Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Ağustos'ta önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58.3 artışla 6.3 milyon kişi oldu.



KASIM'A UZAYACAK

Yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki veri olan Temmuz'da pandemi öncesi seviyeyi geride bırakmıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Haziran'da yıl sonu hedeflerini yukarı revize ederek turist hedefini 47 milyona, turizm geliri hedefini de 37 milyar dolara yükseltti. Sektör yetkililerine göre, mevcut veriler ve önümüzdeki döneme ilişkin rezervasyonlar kısa süre önce yukarı güncellenen hedeflerin ulaşılabilir olduğunu gösteriyor. Sektör, sezonun bu yıl Kasım ayına kadar uzamasını da bekliyor.

RUSYA'DAN ANTALYA'YA SON UÇAK BİLETİ 11 BIN DOLARA SATILDI

Rusya'da ilan edilen seferberlik sonrasında vatandaşların Antalya, İstanbul, İzmir, Dubai, Taşkent, Bakü, Tiflis, Erivan, Astana gibi şehirlere yoğun talebi nedeniyle uçak bileti fiyatlarında 10 kattan fazla artış yaşandı. Çarşamba gününden itibaren Moskova ve Rusya'nın diğer kentlerinden Antalya'ya olan uçuşların biletleri, hızla tükendi. Moskova Domodedovo Havaalanı'ndan bugün Antalya'ya kalkacak uçağın son koltuğunun, 650 bin 859 rubleye yani yaklaşık 11 bin dolara satıldığı belirtildi. Öte yandan turistik seyahat amaçlı yapılan rezervasyonlarda iptaller olmadığı belirtildi.