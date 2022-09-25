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Haberler Ekonomi BASBAŞ’ta öncelik yenilenebilir enerjinin

BASBAŞ’ta öncelik yenilenebilir enerjinin

25.9.2022

BASBAŞ’ta öncelik yenilenebilir enerjinin
İZMİR'DE kurulan ve altyapı çalışmaları tamamlanan Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nde yenilenebilir enerji ve sürdürebilir teknoloji getiren sektörlere öncelik verilecek. Bergama ilçesinde 3.5 milyon metrekare alana sahip serbest bölgede katma değeri yüksek ürünler üretilmesi hedefleniyor. BASBAŞ) Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler, "Gerekli tüm altyapı çalışmalarını bitirdik. Kasım ayından itibaren yatırımcının fabrikasını kurması mümkün olacak" dedi. Güler, "Hedefimiz ilk 10 yıl içinde 10 bin, ilk 20 yıl içinde 20 bin kişiye iş yaratmak" diye konuştu.
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