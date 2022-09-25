ETO Derneği’nde 30’uncu yıl gururu

DÜNYADA, organik tarımın öncü kuruluşları arasında yer alan Ekolojik Tarım Organizasyonu (ETO) Derneği 30'uncu yılını, Ege İhracatçı Birlikleri'nde hibrit olarak kutladı. Organik tarımın bütün paydaşları ETO'nun 30'uncu yıl kutlamasında bir araya geldi. Toplantıda konuşma yapan EİB Organik Ürünler ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, "Türkiye'de organik üretim ve ihracat, Ege İhracatçı Birlikleri öncülüğünde 32 yıl önce İzmir'den başladı. Ülkemizin organik ürün ihracatının yüzde 75'ini gerçekleştiren Egeli ihracatçılar olarak gerek, akademinin gerek ulusal/ uluslararası paydaşlarımızın işbirliğiyle sürdürülebilirlikte birçok projeye yatırım yapıyoruz" dedi.

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