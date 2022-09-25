İTB’de Işınsu Kestelli Kestelli yeniden aday oldu

İZMİR Ticaret Borsası (İTB) Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, tekrar aday olduğunu açıkladı. Kestelli konuşmasında, "3 Ekim'den sonra başlayacak yeni dönemde, Tarihi Borsa Sarayımızın yeni yüzüyle tüm İzmirlilere kapılarını açması, borsamızın Çınarlı'daki yeni ve modern binasında faaliyetlerine başlaması, borsacılık faaliyetlerimizin çağın teknolojileri ile uyumlaştırılması, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinin İzmir'in bereketine bereket, gücüne güç katması, İzmir'in modern ve gülen yüzüyle oda ve borsalar arasında temsilinin sürmesi ve tarımın servetini dönüştürme idealimizin gerçeğe dönüşmesi için bir kez daha başkanlığa adayım" ifadelerini kullandı.

■ MERT ALPDÜNDAR