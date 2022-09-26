Millet bahçelerinde elektrik üretilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ (TEMSAN), geliştirdiği çevreci ürünler ile enerjide ve geri dönüşümde devrim yaratmaya hazırlanıyor. TEMSAN'ın geliştirdiği ürünler arasında yer alan BASTEM ile mekanik sıkışmayı gerilime dönüştüren diskler yardımıyla çok küçük miktarlarda da olsa elektrik üretilirken, cihazla adım başına 0,03 wat enerji elde ediliyor. Şu anda prototipi üretilen cihazda hedef, bu cihazı liseler, üniversiteler, millet bahçeleri ve yaya geçitlerinde kullanarak elektrik üretmek. Hedefini yenilenebilir, çevreci ve verimli teknolojilere yönelten TEMSAN, Ankara'da bulunan AR-GE merkezinde genç mühendisleri ile başta güneş enerjisi olmak üzere birçok alanda buluşlara imza atıyor. TEMSAN Genel Müdürü Fatih Öztürk, "TEMSAN tarafından geliştirilen ürünlerden biri MOBİTEM. Bu cihazda amaç, tarımsal arazilerin sulanabilmesi için gerekli enerjinin güneşten karşılanması. Diğer ürün BİOTEM. TEMSAN'ın geliştirdiği bir diğer ürün ise yürüdükçe elektrik üreten BASTEM. Bu cihazla millet bahçeleri ile diğer yerlerden elektrik enerjisi üretilecek" dedi.



HEDEF İTHALATI DÜŞÜRMEK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TEMSAN'ın çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, "TEMSAN'ın verimlilik ve yenilenebilir çözümleri çok önemli. Bu alana yapılan her yatırım, Türkiye'nin geleceğine yapılmış oluyor. Buradaki genç mühendislerimizin heyecanı bizleri de heyecanlandırıyor" dedi. Cihazların yakın zamanda seri üretimine geçilmesi için hazırlıkların bittiğini kaydeden Dönmez, "Burada bizim amacımız sanayicimize yol göstermek. TEMSAN geliştirecek, talep olması halinde seri üretime geçilecek. Hepsinin tek amacı, enerji ithalatını düşürmek ve dolasıyla cari açığı azaltmak" dedi.

■ BARIŞ ŞİMŞEK/ANKARA