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Haberler Ekonomi Enerji verimliliğinde örnek ülke olacağız

Enerji verimliliğinde örnek ülke olacağız

27.9.2022

Enerji verimliliğinde örnek ülke olacağız

AVRUPA, bu kışı atlatabilmek için vatandaşlarına enerji ve su tasarrufuna yönelik "birlikte duş alın" önerisinde bulunurken, Almanya'da ise parlamento binası tasarruf etmek adına ısıtılmadığı için milletvekillerine battaniye dağıtıldı. Avrupa'nın bu akıldan uzak tasarruf yöntemlerine karşı Türkiye ise "aklınla verimli yaşa" sloganıyla hazırladığı verimlilik çalışmalarıyla dünyaya örnek olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca "aydınlatma, ısınma, ulaşım, çalışma, ev işleri, soğutma ve pişirme" konularında enerjinin nasıl verimli kullanılabileceği anlatıldı.

■ BARIŞ ŞİMŞEK

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