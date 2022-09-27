Folkart’tan 600 milyon dolarlık iddialı yatırım

Türkiye'nin öncü gayrimenkul geliştirici şirketlerinden Folkart, İzmir Yeni Kent Merkezi'nde 600 milyon dolarlık yatırımı için ruhsat alıp inşaat faaliyetlerini başlattı. Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, "Projenin inşaatında 5 bin kişiye istihdam olanağı sağlayacak bu heyecanlı yolculuğa, özenle aylardır hazırlanıyoruz" dedi.

5 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Projede özel işlevler, anıt ağaçlar, çarpıcı peyzaj ayrıntılarıyla donatılmış yeşil alanın toplamı 27 bin metrekare olacak. Folkart'ın 50 bin metrekarelik alanda çalışmalarını hızla sürdürdüğü yeni yatırımı toplam 1625 konut ve 70 ticari alandan oluşacak. Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, "Henüz adını sizlerle paylaşmadığımız bu mega projenin mimari çalışmalarını sonlandırmak üzereyiz. İnşaat süresince 5 bin kişiye istihdam sağlanacak. Toplam 600 milyon dolarlık yatırımla, güzel İzmirimize çok yakışır, en üst çizgide bir proje ortaya çıkacak" dedi.

Geçtiğimiz günlerde teslim ettikleri şehrin yeni yıldızı FOLKART VEGA'nın daha önceki projelerinde olduğu gibi, müşterilerine ve tüm yatırımcılara ciddi kazanç sağladığını vurgulayan Mesut Sancak, şunları söyledi: "Proje alanında yer alacak tanıtım ofisimizin inşaatını başlattık, tamamlanınca talep toplama ile birlikte satışa yönelik ilk adım atılacak. Bu değerli yatırımın, İzmir için uğur getirmesini, projemizin kent siluetinde harika estetik duruşu ile yeni bir güzellik simgesi olmasını diliyorum. Sürprizlerimize hazır olun."

Mimar Gökhan Altan Altuğ liderliğinde TAGO Mimarlık imzası taşıyan proje, İzmir Yeni Kent Merkezi'nin en gözde noktasında yer alıyor. İzmir Körfezi manzaralı, 330 bin metrekarelik kapalı inşaat alanına sahip proje; kulvarında İzmir'in en büyüğü, Türkiye'nin ise en iddialısı olma özelliğini taşıyor.