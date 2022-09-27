Manisa’ya 2,7 milyar liralık jant yatırımı

Maxion İnci Jant Grubu, seri üretime geçecek yeni ve 2. sac kamyon jantı fabrikası ile sac kamyon jantı kapasitesini artırırken stratejik bir hamle daha yaparak dövme alüminyum jantlarını üretmek üzere Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırıma başlıyor. Maxion Wheels CEO'su Pieter Klinkers yeni yatırımlarla ilgili "Manisa'da önümüzdeki ay üretime başlayacak yeni sac kamyon jantı fabrikamız ve yine yeni alüminyum dövme kamyon jant fabrikamız için toplam yatırım tutarı 150 milyon dolar olacaktır" diye konuştu.

Maxion İnci Jant Grubu katıldıkları IAA Transportation fuarında, Manisa OSB'de gerçekleştirdikleri iki önemli stratejik yatırımı duyurdu. Maxion İnci ve Maxion Jantaş Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Zaim ile Maxion Wheels CEO'su Pieter Klinkers fuarda yatırım detaylarını paylaştı.

Zaim "Başta Manisa ve Ege Bölgesi olmak üzere Türkiye ekonomisine katkıda önemli bir rol oynayacak 2. ağır ve ticari araç sac jant fabrikamızın Ekim 2022'de seri üretime başlayacak olması bizim için büyük gurur kaynağı. İleri üretim teknolojileriyle donatılmış fabrikanın 60 milyon dolar ek satış ve 50 milyon dolar ek ihracat getirmesini bekliyoruz. En büyük ağır ve ticari araç jant üreticisi olarak liderlik konumumuzu daha da güçlendireceğiz" diye konuştu.