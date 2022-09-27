Yıl sonunda görülecek enflasyonu yeneceğiz

Turkuvaz Medya Grubu'nun amiral gemisi Sabah Gazetesi tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı himayesinde düzenlenen 2'nci Türkiye Çiftçi Zirvesi'nde gıda arzı ve güvenliği kapsamlı şekilde masaya yatırıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2. Türkiye Çiftçi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, ekonomik durgunluk ve işsizliğe sebebiyet vermeden fiyat istikrarının sağlanmaya çalışıldığını aktararak "Aldığımız tedbirler ve küresel düzelde yaşanacak normalleşme ile birlikte enflasyonu yeneceğiz. Yıl sonu itibarıyla bu düşüşü daha net bir şekilde hissetmeye başlayacağız." dedi.

GÜÇLÜ BÜYÜMEMİZ SÜRÜYOR

Bakan Nebati, Türkiye'nin güçlü bir büyümesi olduğunu ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) arasında istihdamını en fazla artıran ülke olduğunu altını çizdi. Konuşmasında, "Türkiye, hem gıda hem de enerji arz güvenliğini sağlayabilen, istikrarlı bir şekilde büyümeye, istihdam oluşturmaya devam eden sağlam bir ekonomiye sahiptir." vurgusu yapan Nebati, şöyle konuştu. "Enflasyon sepeti içerisinde en yüksek ağırlığa sahip kalem, halkımızın geniş bir kesimini ilgilendirmekte olan gıdadır. Gıda enfasyonunun halkımız üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak için temel gıda maddelerinde KDV oranlarını indirdik."

GIDA FİYATLARI TAKİPTE

Bakan Nebati şu mesajları verdi: ● Gıda fiyatlarını da yakından takip ediyoruz. Üretici ve hal fiyatları ile perakende fiyatları arasındaki farkın takibi ve nedenlerinin analizine yönelik çalışmalar yapıyoruz. Gıda enflasyonuyla mücadele için tarımsal üretimi artırmaya yönelik politikalar uyguluyoruz. Sera yatırımlarına önem veriyor ve seralarda jeotermal kaynakların kullanılmasını destekliyoruz. ● Pandemi sonrası dönemde pek çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülke daha tam olarak toparlanamamışken, bugün resesyon ve stagflasyon beklentilerinin dünya gündeminde öne çıktığını görüyoruz. Biz ise; yatırım, üretim ve ihracat odaklı Türkiye Ekonomi Modeli'nin kattığı dinamizmle güçlü, dengeli ve istikrarlı büyüme eğilimimizi sürdürüyoruz. Türkiye, bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 7,6 büyümüş, böylece G-20 ülkeleri arasında en yüksek oranda büyüyen üçüncü ülke olmuştur. ● Küresel gıda fiyatları Başkan Erdoğan'ın aracılığı ile beraber geriledi. Litaratüre girsin diye söylüyorum.

'KÜRESEL GIDADA ERDOĞAN ETKİSİ' DEĞERLENDİRİLECEK.

Son 20 yılda ülkemiz önemli atılımlar gerçekleştirdi. Bunun başında da tarım sektörü geliyor. Diğer yandan verimlilik artışı ve ürün çeşitliliği sağlandığına hep birlikte şahit olduk. ● Yeterli ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla üreticilerimizi kapsayıcı uygulamalarımız devam ediyor. Bu çerçevede çiftçilerimize bütçeden 24 milyar lira destek sağlarken bu yıl bu rakamı 39,2 milyar liraya yükselttik. Birçok tarımsal ürün alım fiyatında önemli artışlar yaparak çifçilerimizin yanında olmaya devam ettik. 2002 yılında sadece 5 ürüne prim desteği verilirken bu sayı 18'e çıkmış durumda. ● Atıl arazilerin üretime kazandırılması için yüzde 75'e kadar hibe sunduk. Türkiye'de güçlü bir ihracat ve turizm hareketliliği oldu. Enerji desteğiyle çalışanlar nefes alacak. Türkiye eser ve hizmet siyasetimizle çağ atladı. Bunları yaparken millete efendi değil hizmetkar olarak geldiğimizin altını her defasında çizdik. ● Planlı tarım ve sözleşmeli tarımla ilgili çalışmaları sürdürüyoruz. Çiftçilerimizi desteklemeye kesintisiz olarak devam edeceğiz.

TARIMDA ÜRÜN PLANLAMASI SART

2'nci Çiftçi Zirvesi'nde gıda arz ve güvenliği konusu geniş şekilde ele alındı. Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Yazarı Dilek Güngör'ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, gıda arzının devamlılığı için ürün planlamasının yapılması, tarım haritasının çıkartılması, ürünlere göre çiftçinin desteklenmesi ve ürünün iyi takip edilmesi gerektiğine dikkat çekildi. Tarım Kredi Holding Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Yılmaz Bademli, Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı İsa Coşkun Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Gül panelde görüşlerini açıkladı.

EKONOMİK DÖNÜSÜM ZİRVESİ 29 EYLÜL'DE

Türkiye'nin ilk "Ekonomik Dönüşüm Ve Yeni Paradigma Zirvesi", "Pandemi Sonrası Dönemde İktisat Paradigmasında Dönüşüm ve Yükselen Ülkeler" ana teması ile 29 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Zirve, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açılış konuşmasıyla başlayacak.