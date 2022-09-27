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Haberler Ekonomi Zeytinliada manastırı turizme kazandırılıyor

Zeytinliada manastırı turizme kazandırılıyor

27.9.2022

Zeytinliada manastırı turizme kazandırılıyor

BALIKESİR'İN Erdek ilçesindeki Zeytinliada'da bulunan Meryem Ana Manastırı'ndaki M.S. 4'üncü yüzyıldan kalan vaftizhane, 2 hamam ile seramik pişirme fırınlarının ziyaretçilere açılması için çalışmalara başlandı. Hıristiyanların ve tarih meraklılarının ilgi gösterdiği Zeytinliada, bu projeyle turizme kazandırılacak. Ada üzerinde çalışmaların devam ettiğini belirten Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, "Anıtlar Kurulu'nun müsaadesinde gerekli bakım ve onarımları yaptıktan sonra önümüzdeki sene manastırı kültür turizmine açmayı planlıyoruz. Dünyanın en büyük çocuk vaftiz havuzu burada. Yurt dışından çok sayıda turist çekeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

■ SUAT SALGIN

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