5G’ye yerli unsurlarla geçiş için şartlar olgunlaşmalı

Temmuz ayında gerçekleştirilen "Türkiye'nin 5G Yolculuğu" başlıklı etkinlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından 5G ihalesinin 2023'te yapılacağının açıklanmasının ardından konuya ilişkin çalışmalar hızlandı.

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, 5G'ye yerli unsurlarla geçiş için şartların yeterince olgunlaşması gerektiğini belirterek, "İhaleyi biraz daha geciktirerek yapmanın daha makul olabileceğini düşüyoruz." dedi.

Türk Telekom'un yıllardır Türkiye'nin dijital dönüşümü için yatırım yaptığını anımsatan Önal, "Teknolojide dışa bağımlılığı azaltacak her tür çalışmayı milli görev olarak görüyoruz. Bu ülkenin evlatları olarak, yerli 5G teknolojisini Türkiye'nin ve dünyanın hizmetine sunabilecek güçte olduğumuza inanıyoruz. Birkaç yılı aşmayacak bir sürede, büyük ölçüde yerlileşmiş bir 5G gerçekleşebilir" diye konuştu.