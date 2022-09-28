Orta gelir grubuna konut projesi müjdesi

Dar gelirli aileler için hayata geçirilen sosyal konut projelerinin ardından bir müjde daha geldi. Geçtiğimiz günlerde konutlarda yaşanan satış ve kira artışıyla mücadele kapsamında "İlk evim İlk İş Yerim" projesi duyurulmuştu. Vatandaşlardan yoğun ilgi gören projenin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kabine toplantısı sonrası yeni bir projenin başlatılacağını bildirdi.

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EKİM'DE DUYURACAĞIZ

Bakan Kurum, "Orta gelir grubu için de konut kampanyası yapılacak. Çalışmalarda sona yaklaştık. Ekim ayı içerisinde bu kampanyanın detaylarını duyuracağız." diye konuştu. Şu anda vade, peşinat ve indirim konusunda oranların netleşmediğini belirten Bakan Kurum, "Emlak Konut Kampanyasında, hem indirim hem de vade olmak üzere hepsini birlikte çalışıyoruz. Hazine Bakanlığımızla da faiz konusunda çalışmamız var. Sadece Emlak Konut olmayacak. GYODER, İMDER, Türkiye Müteahhitler Birliği, Anadolu'daki müteahhitler, hepsi ile konuşuyoruz. Kampanya genişleyecek" dedi.

PİYASAYI YÖNLENDİRİYORUZ

Sosyal konut projesinde fiyatları açıklamalarının ardından piyasanın durduğunu ifade eden Kurum, "Fiyatlar sabitlendi, geri geldi, hatta biraz daha geri geliyor. Konut almak için iyi bir zaman. Açıkçası piyasayı yönlendiriyoruz şu anda. Firmalar müşteri çekebilmek için ister istemez fiyatı geri çekecek, vadeyi uzatacak" değerlendirmelerinde bulundu.

TOKI, 26 KENTTE 365 ARSAYI SATACAK

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 26 ildeki 365 arsayı açık artırmayla satışa çıkardı. Konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı, özel okul alanı, akaryakıt istasyonu, günübirlik tesis, oto galericiler sitesi, park ve dinlenme alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 36, 48 ve 60 ay vadeyle sahip olunabilecek. Açık artırma, 12 ve 13 Ekim günleri Ankara ve İzmir'de yapılacak.