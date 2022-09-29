Aileye destek bütçesi 25 milyar artırıldı

AILE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destekleri Programı'na ilişkin açıklamasında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni sosyal yardım paketinin detaylarını paylaştı. Bakan Yanık, "Programımızdan daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için mevcut bütçemiz 15 milyar liraya 25 milyar lira daha ilave ederek programımızı genişletiyoruz. Bu doğrultuda 450- 600 lira olan destek tutarımızı 850-1250 TL'ye yükseltiyoruz" dedi.

Bakan Yanık, sosyal yardımlardan faydalanan ailelerdeki çocuklara ilişkin ilave destek sağlayacaklarına işaret ederek, "Çocuk Destek Bileşeni" kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre aylık 350 ile 650 lira aralığında destek vereceklerini bildirdi. Yanık, "Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 lira, 3 çocuklu hanelere 450 lira, 4 çocuklu hanelere 550 lira, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 lira ilave destek sağlayacağız." açıklamasında bulundu. Programdan faydalanan haneleri Elektrik Tüketim Desteğinden de yararlandıracaklarını ifade eden Yanık, "1-2 kişilik hanelere 108 TL, 3 kişilik hanelere 144 TL, 4 kişilik hanelere 180 TL ve 5 ve üzeri nüfusa sahip hanelere 216 TL destek sağlayacağız." ifadelerini kullandı. Vatandaşlar e-Devlet üzerinden ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla başvurularını yapabilecek, yeni tutarlar da kasım ayı ödemelerine yansıtılacak.

2022 kış dönemi için doğalgaz destek tutarlarını artırdıklarını belirten Yanık, "415 lira ile 1150 lira arasında değişen yardım tutarımızı 900 lira ile 2500 lira arasında olacak şekilde artırdık" dedi.

KRONIK HASTALARA EK ÖDEME YAPILACAK

SAĞLIK raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapacaklarını belirten Bakan Yanık, "Aileler için bütçemizi yıllık 11,5 milyar liraya yükselttik" dedi.

Yanık şunları söyledi: "Prefabrik ev yapımı yardımını 40 bin liradan 150 bin liraya, ev onarım yardımını 25 bin liradan 75 bin liraya, betonarme ev yapımı yardımını 70 bin liradan 200 bin liraya çıkardık. Şartlı Doğum Yardım Programı kapsamında vermiş olduğumuz 150 liralık tutarı 500 liraya, Çoklu Doğum Yardımını 215 liradan 400 liraya, Şartlı Sağlık Yardımını da 55 liradan 100 liraya yükselttik. Öksüz Yetim Yardımı'nda 300 lira olan destek tutarını 600 liraya, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakdi Yardımını da 500 liradan 1000 liraya çıkardık."