Devlet okulu tekstilde kendi markasını yarattı

İZMİR Menemen'deki Erdinç Ahmet Cengiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kendi markasını yaratarak forma, önlük, cübbe üretimine başladı. Lisenin moda tasarımları teknolojileri bölümü öğrencileri kendi okulları için forma dikiyor. Diğer okullardan da forma ve önlük talebinin artmasıyla lise yönetimi, oluşturdukları markaya okulun baş harflerinden oluşan 'EAC' ismini verdi.

Okul Müdürü Metin Akhisar, "Okul olarak, okul forması diken ve bunu marka haline getiren ülkedeki ilk okuluz. Bunun gururunu yaşıyoruz. Binin üzerinde öğrencimiz var. Üretimimizi duyan okul ya da firmalar sipariş veriyor. Öğrencilerimiz üretip asgari ücret kadar gelir elde ediyor. Aylık kapasitemiz 1400 parça ürün" dedi. Moda Tasarımları Teknolojileri Alan Şefi Gökçe Güleri, öğrencilerin sektöre erken adım attıklarını belirtirken, 1'nci sınıf öğrencisi Gözde Akkaya da "Elde ettiğimiz gelir de ev ihtiyaçlarımız için katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.