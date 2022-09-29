Konut için aynı haneden tek başvuru yapılabilecek

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sosyal konut projesine aynı haneden tek bir kişinin başvurusunun kabul edileceğini, birden fazla başvuru olması halinde ise hepsinin iptal edileceğini duyurdu. Yazılı açıklamada, eşler adına iki ayrı başvuru yapıldıysa, başvuru dönemi bitmeden eşlerden birinin başvurusunu geri çekmesi gerektiği belirtildi.

Öte yandan, 18-30 yaş arası çocuklar, ailelerinden bağımsız olarak kendi adlarına bireysel başvuru yapabilecek. Başvurunun ardından 3 gün içinde bedeli yatırmayanların başvurusu iptal edilecek. Bu şekilde başvurusu iptal olan bir kişi süre bitmemişse tekrar e-devlet üzerinden başvuru yapabilecek.