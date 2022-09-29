Türkiye’nin büyüme tahminini yükselttiler

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) "Bölgesel Ekonomik Beklentiler" raporunun Türkiye'ye ilişkin bölümünde, bu yıl Türkiye ekonomisi için mayısta yüzde 2 olarak tahmin edilen büyüme beklentisinin yüzde 4,5'e çıkarıldığı belirtildi. Türk bankalarının iyi sermayelendirilmiş olması ve yüzde 3'ün altında seyreden takipteki kredi oranlarıyla Türkiye ekonomisinin kuvvetli yönlerinden olduğu vurgulanan raporda, ekonomik faaliyetin nispeten güçlü kalmaya devam ettiği aktarıldı.

ETKİLEME RİSKİ TAŞIYOR

Raporda, Türk lirasındaki hızlı değer kaybı ve yüksek enflasyonun temel kırılganlıklar arasında yer aldığı bildirildi. Raporda, Türkiye ekonomisinin 2023 yılında, planlanan seçimler öncesi hanehalkı ve kamu harcamalarının etkisiyle yaz başındaki tahminlere paralel olarak yüzde 3,5 büyümesinin beklendiği kaydedildi. Raporda, küresel jeopolitik gerilimler ve gelişmiş ülkelerdeki agresif parasal sıkılaştırma gibi küresel faktörlerin de Türkiye'nin büyümesini etkileme riski taşıdığı belirtildi.

EN BÜYÜK PAZARIYIZ

EBRD raporunda, bankanın faaliyette olduğu bölgelerde bu yıl için büyüme tahmininin 1,2 puan artırılarak yüzde 2,3'e çıkarıldığı, 2023 yılı için büyüme tahmininin ise 1,7 puan düşürülerek yüzde 3,7'ye çekildiği bildirildi. Türkiye, EBRD'nin en büyük pazarı olma özelliğini taşıyor.

DİREKTÖR MALİGE: BANKALARIN DAYANIKLILIĞI ÖNEMLİ

AVRUPA İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Finansal Kurumlar Direktörü Francis Malige, ayakları üzerinde durabilen, uyarlanabilir, dayanıklı bankalara sahip olmanın son derece önemli olduğunu belirterek, "Türk bankalarının bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Türkiye'deki bankalar çok uyumlu. Sürekli stres testi yapıyorlar ve açıkça değişen koşullara çok hızlı tepki verebiliyorlar." dedi. Malige, "Pandemi sonrası küresel tedarik zincirindeki sorunlardan dolayı Türkiye'ye yönelik artan uluslararası üretim ve tesis yatırımı iştahı beraberinde finansal yatırımları da getirecektir" diye konuştu.