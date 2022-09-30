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Haberler Ekonomi Çin’deki dördüncü başkonsolosluğumuz açılıyor

Çin’deki dördüncü başkonsolosluğumuz açılıyor

30.9.2022

Çin’deki dördüncü başkonsolosluğumuz açılıyor
BÜNYESINDE China Today dergisini barındıran Çin Uluslararası İletişim Grubu (CICG) ile derginin Türkçe versiyonu China Today Türkiye'nin yayıncısı Turkuvaz Medya iş birliğiyle hazırlanan 3. Çin-Türkiye Değişim Forumu Pekin'de gerçekleştirildi. Zirve kapsamında biri fiziki diğeri çevrimiçi olmak üzere iki etkinlik düzenlenirken, Çin'de Türkiye'nin dördüncü başkonsolosluğunun açılacağı bildirildi. Çevrimiçi forumun açılışında konuşan Dışişleri Bakanlığı Asya-Pasifik Genel Direktörü, Büyükelçi Esra Cankorur Çin ile ilişkileri önemsediklerini vurguladıktan sonra şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, son olarak geçtiğimiz hafta Şangay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde bir görüşme gerçekleştirdiler. İki liderin ortak iradeleri ve temasları temelinde ilişkiler ivme kazandı."
TICARET Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, "Türk-Çin ilişkilerini daha ileriye taşıma doğrultusundaki kararlılığımızı sürdüreceğiz" dedi. Turkuvaz Dergi Grubu İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş de açılışta yaptığı konuşmada iki ülke toplumunun birbirini yakından tanıması açısından medyaya büyük görevler düştüğünü vurguladı.

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