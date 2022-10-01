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Haberler Ekonomi Beş yılda 80 milyon dolarlık kahve ihracatı

Beş yılda 80 milyon dolarlık kahve ihracatı

1.10.2022

Beş yılda 80 milyon dolarlık kahve ihracatı

TÜRKİYE 2017-2021 döneminde 144 ülkeye 80 milyon dolarlık kahve sattı. Tropikal iklim kuşağında olmaması nedeniyle deneme amaçlı dikimlerin dışında Türkiye'de kahve ağacı yetişmiyor. Buna karşın, ithal edilen kahve ve kahve çekirdeklerinin bir kısmı yurtiçi talebi karşılarken bir kısmı da ihraç ediliyor.

EN ÇOK ARABİSTAN'A
SEKTÖR, 2017-2021 döneminde 80 milyon 77 bin 890 dolarlık kahve ihracatına imza attı. İhracat tutarı 2017'de 10.7 milyon dolar seviyesindeyken, 2018'de 12.1 milyon dolar, 2019'da 13.3 milyon dolar, 2020'de 20.2 milyon dolar ve 2021'de 23.8 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde de yurtdışına 18.8 milyon dolarlık kahve satıldı.

ÜLKELER bazında kahve ihracatı yıllara göre değişmekle birlikte 2017-2021 döneminde en fazla kahve satılan 3 ülke Suudi Arabistan, KKTC ve Hollanda oldu.

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