TAV üç şirketiyle en iyi 27 şirket arasında

TAV Havalimanları'nın iştirakleri BTA, TAV İşletme Hizmetleri ve TAV Havacılık kadın çalışanların mutluluğuna göre Türkiye'nin en iyi 27 şirketi arasına girdi. Yapılan açıklamaya göre, havalimanı işletmeciliğinde Türkiye'nin önde gelen markalarından TAV Havalimanları, kurum kültürü ve çalışan deneyimi üzerine çalışmalar yürüten sektörün önde gelen araştırma kurumu Great Place To Work Enstitüsü'nce yapılan değerlendirmelerde üç iştirakiyle kadın çalışanların mutluluğu açısından Türkiye'nin en iyi 27 şirketi arasına girdi.

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