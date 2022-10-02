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Haberler Ekonomi Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim üyesi alacak

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim üyesi alacak

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nin Öğretim üyesi alacağı öğrenildi.

02.10.2022, 10:10

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanda, "Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini (www.mku.edu.tr. adresinde Personel Daire Başkanlığının sayfasında temin edilebilir) sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.." dedi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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