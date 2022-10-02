OKT Trailer, Hannover Fuarı’nda geleceğin treyler modelini sundu

Almanya'nın Hannover kentinde 20-25 Eylül günleri arasında düzenlenen IAA Transportation 2022'de bu yıl 8. kez ziyaretçilerini ağırlayan OKT Trailer, IAA'da "Geleceğin Treyler Modelini" sundu. Fuarda W tipi yatay silobas, vakum tankeri ve damperli silobas ürünlerine ek olarak odak noktasında çevre dostu, akıllı ve ergonomik yeni nesil tanker modelini de sergileyen OKT Trailer treyler tasarımına yeni bir soluk getirdi. OKT Trailer bu yıl IAA'da ortak katılımcı olarak distribütörlük anlaşması yaptığı ve OKT ürünlerini Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'da satışını yapmaya yetkili Lambrecht Trailers firması ile bir arada yer aldı.

RAMAZAN AYDEMİR