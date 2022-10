4 oda sandığa gidiyor

İzmir'in ekonomik hayatına yön veren Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Ticaret Odası (İZTO), İzmir Ticaret Borsası ve İzmir Deniz Ticaret Odası genel kurullarını bu ay yapacak. Yapılacak seçimlerle 4 büyük kurumun yeni dönem meslek komiteleri, meclis üyeleri, yönetim kurulları ve başkanları seçilecek.



ÖZGENER GÖREVE TALİP

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ve yönetim kurulu, 14 Nisan 2018'de yapılan seçimlerde 174 meclis üyesinin 151'inin oyunu alarak göreve gelmişti. Mahmut Özgener, yeni dönem için adaylığını açıklamıştı. İZTO üyeleri, 3 Ekim Pazartesi günü (bugün) sandık başına giderek, 80 meslek komitesinde yer alacak meclis ve meslek komitesi üyelerini seçecek. Meclis ve meslek komiteleri seçimlerinden sonra 8 Ekim'de ise yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, disiplin kurulu, TOBB genel kurul delegeleri ve meclis başkanlık divanı belirlenecek. Seçimler, Gaziemir Fuar İzmir'de gerçekleştirilecek. Meclis başkanlığı için aday veya adayların, komite seçimlerinden sonra ortaya çıkması bekleniyor.





KESTELLİ TEK ADAY

İzmir Ticaret Borsası da bugün sandık başına gidecek. Gaziemir Fuar Alanı D Holü'ndeki seçimde 1740 üye, 19 meslek komitesinde görev yapacak toplam 125 ismi belirleyecek. Ayrıca 53 meclis üyesi seçilecek. 2009 yılında İzmir Ticaret Borsası'nın ilk kadın başkanı olan Işınsu Kestelli, bu seçime tek aday olarak giriyor. 8 Ekim Cumartesi günü Başkan dahil olmak üzere 11 kişilik yönetim kurulu seçilecek. Ayrıca 6 kişilik disiplin kurulunda, Başkan ile birlikte TOBB genel kurulunda görev yapacak 17 kişilik delegeler belirlenecek.



ÖZTÜRK'E RAKİP YOK

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi'ndeki seçimin ilk ayağı yarın gerçekleştirilecek. Odanın yeni hizmet binasında yapılacak seçimde 800 üye, 20 meclis üyesini seçecek. 10 Ekim'de ise başkan ve yönetim kurulu belirlenecek. Mevcut Başkan Yusuf Öztürk, seçime tek aday olarak giriyor.



EBSO'DA YORGANCILAR İLE KARABAĞLI YARIŞACAK

Ege Bölgesi Sanayi Odası seçimleri ise 12-19 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Mevcut Başkan Ender Yorgancılar ve Meclis Üyesi Mustafa Karabağlı yarışacak. Gaziemir Fuar İzmir'de 12 Ekim Çarşamba günü kurulacak sandıklarda üyeler, toplam 53 meslek komitesinde yer alacak isimleri ve meclis üyelerini belirleyecek. 19 Ekim Çarşamba günü yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu, TOBB genel kurul delegeleri belirlenecek. EBSO'da meclis başkanlığı için İbrahim Gökçüoğlu, Hakkı Attaroğlu ve Eyüp Sevim, adaylıklarını açıklamıştı.





'ODA GENEL KURULLARINDA ÇÖZÜMLER KONUŞULMALI'

Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Odası seçimleri öncesi adaylara çağrıda bulunan iş insanı Bülent Tercan, "Genel kurullar sadece seçim yapılması için düzenlenmemeli. İzmir'in sanayi ve ticaret dünyasının sorunları da gündeme getirilmeli" dedi. Meslek kuruluşlarının genel kurullarının bu konuda bir fırsat olduğunu savunan Tercan, "Tüm iş dünyasının, İzmir'de yaşayan her kesimin yakından izlediği kongrelerde sorunlar gündeme getirilmeli, kent ve ülke yöneticilerine beklentilerin aktarılmasına vesile olmalı. Adaylar da yaşanan sorunlarla ilgili projelerini açıklamalı. Sanayide ara eleman problemi her geçen gün büyüyor. Aynı şekilde başta turizm-otelcilik sektörü olmak üzere Ticaret Odası'na kayıtlı hizmet sektöründeki işletmeler de kalifiye eleman sıkıntısı çekiyor. Genel kurullarda iş dünyasını olumsuz etkileyen bu sorunlar da ele alınmalı" diye konuştu. Tercan şunları söyledi: "Odaların genel kurullarına girecek her adaydan projelerinde ve vaadlerinde mesleki eğitime ara eleman sorununun çözümüne ayrı bir yer vermelerini bekliyoruz. İŞKUR, Milli Eğitim, iş insanları, meslek örgütleri gibi tarafları bir araya getirebilecek bir çalıştay da sorunlara kalıcı çözümler sağlayabilir."

■ TOLGA TEKİN