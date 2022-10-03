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Haberler Ekonomi Akhisar’da Alhat’a üyelerden güven oyu

Akhisar’da Alhat’a üyelerden güven oyu

3.10.2022

Akhisar’da Alhat’a üyelerden güven oyu

Akhisar Ticaret Borsası olağan genel kurulunda Yönetim Kurulu Başkanı Alper Alhat, yine tek listeyle gerçekleşen seçimde göreve yeniden seçildi. Üyelerin oylarıyla güven tazeleyen Alhat "Üyelerimiz bize büyük bir onur bahşederek karşı aday çıkarmadı. Bu güvene yine layık olabilmek için yeni dönemde de aynı şevkle çalışacağız. Elimizdeki projeleri bitireceğiz yenilerini de adım adım devreye sokacağız. Borsamız Ege'deki 17 ticaret borsası arasında işlem hacmini en çok artıran borsa oldu. Türkiye'de ise ikinci sırada yer aldı. Akhisar GYO, yeni dönemdeki en önemli projemiz olacak" dedi

. ■ KENAN MOLLA

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