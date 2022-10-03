Aydın Ticaret Borsası Çondur’u 2. kez seçti

AYDIN Ticaret Borsası'nda Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur üyelerin oylarıyla yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. Tek listeyle gerçekleşen seçimde ikinci kez başkanlık görevine gelen Çondur, "Yeni dönemde de üyelerimizin menfaatleri doğrultusunda var gücümüzle çalışmaya, bölgemizde tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörlerinin gelişmesine, istihdamın artmasına katkıda bulunmaya devam edeceğiz" dedi. 283 üyenin oyuyla meclis üyesi seçilen isimler şunlar: Fevzi Çondur, A.Bahri Erdel, Cengiz Ülgen, Yakup Er, Kazım Günaydın, Abdülkadir Yıldız, Ali Çevik, Rıza Uyar, Mustafa Akdam, Cihan Can, Ahmet Şenel, Adem Türkmen, Mehmet Ali Avcu ve Mehmet Akkan.



■ İHSAN KARATAŞ

DİĞER