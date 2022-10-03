‘Hazır giyimde güçlü görünümümüz sürecek’

Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul "Haftabaşı Sohbetleri'nin" bu haftaki konuğu oldu. Tekstil ve hazır giyim sektörü hakkındaki sorularımıza yanıt veren Ertuğrul, "Geçtiğimiz yıl gerçekleşen 17.1 milyar dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ihracatımız bu yıl yüzde 18,30 artış ile 20,3 milyar dolara ulaştı. Sektörümüz ülkenin ve bölgenin üretim ve ihracatında önemli bir paya sahip. Bu istikrarı koruyup, güçlü görünümümüzü sürdüreceğiz" diye konuştu.



- Hayati Bey, son dönemde dernek olarak sürdürdüğünüz çalışmalar neler?

IF Wedding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı derneğimizin partnerliğinde bu yıl 22-25 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. "Fashion Prime İzmir" ve "Fashion Tech İzmir" Fuarları da İZFAŞ ve İzgi Fuarcılık partnerliğinde ve tüm paydaşların katkıları ile kentimize ve sektörümüze kazandırılmıştır. 12-15 Ekim tarihlerinde sektörümüz İzmir'de fuarda buluşacak. Tüm sektör temsilcilerimizi davet ediyoruz.



EĞİTİM GÜNCELLENMELİ

- Son dönemde tekstil sektörünün nitelikli işgücü konusunda sıkıntı içinde olduğu belirtiliyor. Derneğinizin çalışmaları dışında hangi adımlar atılmalı?

Meslek liseleri ile sektörümüzün birlikte hareket etmesini son derece değerli buluyoruz. Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, Ege Giyim Sanayicileri Derneği ve Ege Üniversitesi Moda ve Tasarım Yüksekokulu işbirliğinde başlatılan "Modelist Yardımcısı Eğitim Programı"nın ilk etabını tamamladık. Ekim ayında 15 kişilik bir sınıf daha açılacak. Meslek liselerinin genel eğitim politikasının yenilenmesi lazım.



PAMUK ÜRETİMİ ARTMALI

- Pamuk fiyatları son 11 yılın zirvesine çıktı. Pamuk arzındaki sıkıntılar tekstil sektörünü olumsuz etkileyebilir mi?

Pamukta dışa bağımlılığımızın azalması için üretimin artması, üreticinin desteklenmesi gerekiyor. Bu destek sektörümüz açısından çok önemli. Bu ortak amaç doğrultusunda; 7 Ekim'de ülkemizde ilk kez Dünya Pamuk Günü kutlanacak. İTB, EİB, Aydın Ticaret Borsası, Söke Ticaret Borsası, Söke Ziraat Odası, Ulusal Pamuk Konseyi, EGSD ve İyi Pamuk Uygulamaları Derneği ortak organizasyonunda ve pamuk değer zincirindeki tüm paydaşların katılımıyla gerçekleştirilecek etkinlik, Söke'de pamuk üretiminin merkezinde bizleri bir araya getirecektir.

KALİTELİ ÜRETİMİMİZLE AB PAZARINA HAKİMİZ

- Son dönemde tekstil ve hazır giyimde de sürdürülebilirlik ön plana çıkıyor. Ege Bölgesi ve İzmir olarak bu konuda neredeyiz?

Sektörel politikaların oluşturulması amacı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde oluşturulan Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi Teknik Komitesine derneğimiz de davetli. En büyük zincir markalara üretim yaparak bizleri gururlandıran üyelerimiz kapasitelerini her geçen gün artırıyor. Sektörümüz ihracatta rekor kırıyor. 2022 ihracat hedefimiz 250 milyar dolar olarak belirlenmişti. Bu hedefe ulaşmak için yurt dışındaki mevcut müşterinizi koruyabilmeniz ya da yeni müşteriler bulmanız gerekiyor. Fuarlar bunun için en önemli mecralardır. Kaliteli üretimimiz nedeniyle AB pazarına hakimiz.

MERT ALPDÜNDAR / HAFTA BAŞI SOHBETLERİ