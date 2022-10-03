‘İlk etapta 1 milyondan fazla kişi emekli olacak’

Çalışma ve Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in "EYT ile ilgili çalışmalarımız tamamlandığı zaman aralık ayında TBMM'ye intikal ettireceğiz." açıklamasının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, EYT düzenlemesinden ilk etapta yararlanacakların yaklaşık sayısını açıkladı. Sarıeroğlu, "Düzenleme yapıldıktan sonra ilk etapta emekli olacak kişi sayısı 1 milyonun üzerinde" dedi. Sarıeroğlu, "Geçmiş senelerde hizmet süresi ve prim günü süreleri vardı. Bu düzenleme yapıldıktan sonra rakam belirlenecek. Dosya bazlı yaklaşık 12,5 milyon emeklimiz var. İlk etabın ardından sisteme girişin devam edeceği bir düzenleme olacak. Yaklaşık 3-4 milyon arasında bir vatandaşımızın bu kapsamda olduğunu tahmin ediyoruz. Hepsi bir anda olmayacak. Tabii detaylar için en doğru ağız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız, benim de hocamdı üniversitede, Sayın Vedat Bilgin olacak" ifadelerini kullandı.

DİĞER