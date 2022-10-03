İzmirli depremzedelerin ikinci kredi zaferi

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen büyük depremin ardından depremzedelerin evlerine kavuşma mücadelesinde önemli bir eşik daha atlandı. Resmi Gazete'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan kararla hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilere sağlanacak faiz desteği yıllık 600 baz puana çıkarıldı. Depremzedelerin uzun uğraşlar sonucu evlerini yeniden inşa etmek için kullanacakları kredinin miktarı 400 bin liradan 600 bin liraya çıkarılırken, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti İzmir milletvekillerinin girişimleri ile 1,37'den 1,04'e düşen kredi faiz oranı da 0,87'ye kadar inmiş oldu.



12 YIL VADE İMKANI

İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan, "Yeni düzenleme ile kullanacağımız kredinin faiz oranı 0,87'ye düşmüş oldu. Sayın Binalı Yıldırım'la anlaşılan kredinin tutarı maksimum 400 bin liraydı. Şimdi 600 bin liraya çıktı. Depremzedeler için çok umut verici bir gelişme. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Binali Yıldırım'a, Hamza Dağ'a ve Mahmut Atilla Kaya'ya teşekkür ediyoruz. Eksik parça tamamlandı. Verdiğimiz savaş Türkiye'deki kentsel dönüşüm kredisinin de önünü açtı" ifadelerini kullandı. Özkan bankadan avantajlı kredi kullanımı için imza veren 2800 depremzedenin kredilerini 12 yıl vade ile ödeyebileceklerini de sözlerine ekledi.

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