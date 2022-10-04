Bergama’nın ilk TOKİ konutları teslim ediliyor

BERGAMA'NIN TOKİ konutları hayali, Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun göreve geldiği ilk günden itibaren yaptığı yoğun çalışmalarla gerçeğe dönüştü. Yapımı tamamlanan 276 konuttan hak sahiplerine ilk anahtar teslimlerini yapan Başkan Koştu, "Tarihi şehir Bergama'da TOKİ sosyal konutları sözümüzü yerine getirdik. Bugün 18 konutun anahtar teslimini yaptık. 24 Ekim 2022 tarihine kadar tüm konutlarımız hak sahiplerine dağıtılmış olacak. Her gün 14-18 arası konut teslim edilecek" dedi. Projede 162 adet 2+1, 114 adet 3+1 konut yer alıyor.

Zeytinpark gibi ilk etap TOKİ konutlarının da tamamlandığını belirten Koştu, "Şehrimizin en gözde yerinde yaptığımız ilk TOKİ konutlarımız büyük ilgi gördü. Hemşehrilerimizin bizden 2. etap için de istekleri vardı. Biz de Ankara'da görüşmelerimizi yapıp, Bergama'mız için 1000 adet TOKİ konutu için karar alınmasını sağladık. Yakında 1000 adet konut için de çekilişlerimizi yapıp, inşaatlara başlayacağız" diye konuştu. Başkan Koştu, "TOKİ projesinde de desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ'a, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a, AK Parti İzmir Milletvekillerimize, AK Parti İzmir İl Başkanımız Kerem Ali Sürekli'ye, teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.