İzmir Ticaret Odası ve Borsa seçim yarışında

İzmir'de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) bağlı borsa ve odalarda seçim maratonu başladı. İzmir Ticaret Odası (İZTO) ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) üyeleri dün Fuar İzmir'de gerçekleştirilen seçimde sandık başına gitti. İZTO üyeleri, 80 meslek grubunda 186 meclis üyesi ve 452 komite üyesini seçmek için oy kullandı. İZTO'da 80 meslek komitesinden 17'si çift listeyle yarışa girdi. İTB üyeleri ise, 19 meslek komitesi için 125 komite üyesini ve 53 meclis üyesini belirledi.

PROJELER BİTİRİLECEK

Seçimlerde yaklaşık bin 550 borsa üyesi oy attı. İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Seçilmek kadar seçmek de önemli bir sorumluluk. Bundan dolayı iş gününde oy kullanmaya gelen tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Bir önceki seçime göre daha fazla tek liste yarıştı. Ancak gördüğüm kadarıyla herkes mutlu" dedi.

İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, İTB'nin Türkiye'nin en köklü borsası olduğunu hatırlatırken "Borsamızda başlayacak seçim süreciyle, tarihi misyonumuzu güçlendirecek, ülke tarımının gelecek vizyonuna katkısını artıracak yeni bir dönemin adımını atıyoruz. Borsamızın 'Tarımın servetini dönüştürme' kelimeleriyle özetlediğimiz gelecek vizyonu için çalışmak, devam eden projelerimizi bitirmek, yeni projeler üretip sonuçlandırmak üzere meclis ve yönetim kurulumuzla kararlı bir şekilde yeni bir yola çıkıyoruz" diye konuştu.

Kestelli, "Tarihi binamızın güçlendirilmesi, yeni binamızın bitirilmesi, borsacılık hizmetlerimizin çağın teknolojileri ile uyumlaştırılması, İzmir Tarım Teknoloji Merkezi'nin tarımda ülkenin Silikon Vadisi olarak büyümesi, Ege Gastronomi Merkezi'nin bölgemizi bir çekim merkezi haline getirmesi, Borsa Vakfı'nın kök salması, tarımın servetini dönüştürme yolunda odağımızdaki ana işler olacak" ifadelerini kullandı.

MERT ALPDÜNDAR