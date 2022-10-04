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Haberler Ekonomi Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı: İhracatta yeni rekor geldi!

Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı: İhracatta yeni rekor geldi!

Son dakika... Ticaret Bakanı Mehmet Muş Eylül ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Bakan Muş, Türkiye ekonomisinin dengeli ve sürdürülebilir bir işleyişe sahip olduğunu belirterek, "İhracatımız yüzde 9,2 artışla 22,6 milyar dolara yükseldi. Bu rakam ulaştığımız en yüksek Eylül ayı ihracat rakamları" dedi.

04.10.2022, 10:22 Güncelleme Tarihi: 04.10.2022, 10:40

Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı: İhracatta yeni rekor geldi!

Son dakika... Ticaret Bakanlığı, 2022 yılı Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracatın %9,2 oranında artışla 22 milyar 616 milyon dolar, ithalatın ise %41,5 oranında artışla 33 milyar dolar olduğunu açıkladı. Bakan Muş bu rakamların Eylül ayında ulaşılan en yüksek ihracat rakamları olduğunu belirtti.

EYLÜL AYINDA YENİ REKOR GELDİ

Türkiye'nin ihracatı yüzde 9,2 artışla 22,6 milyar dolar düzeyine yükselerek tüm zamanların Eylül ayı rakamına ulaşıldı. 2022 yılı Ocak-Eylül döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre, ihracat %17,1 oranında artışla 188 milyar 224 milyon dolar, ithalat %40,8 oranında artışla 272 milyar 43 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2022 yılı Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre İhracatın ithalatı karşılama oranı 20,3 puan azalarak %68,5 olarak gerçekleşti. 2022 yılı Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 16,5 puan azalarak %89,2 olarak gerçekleşti

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