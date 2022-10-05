12 ayda 252.6 milyar dolarla hedef aşıldı

Ticaret Bakanlığı himayesinde Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde ihracatın geleceği masaya yatırıldı. Sabah Ekonomi Müdürü Dilek Güngör ve Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun sorularını yanıtlayan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, dünyadaki resesyon endişelerine rağmen eylülde ihracatın yüzde 9.2 artarak 22.6 milyar dolara çıktığını söyledi. Bu rakamın tüm zamanların en yüksek eylül ayı ihracat rakamı olduğuna değinen Muş, "2022 yılının ilk 9 ayının tamamında aylık olarak en yüksek ihracat rakamlarına ulaşıldı" dedi.

Zirve öncesinde eylül ayı ihracat rakamlarını açıklayan Bakan Muş, yılın ilk 9 ayında ihracatın yüzde 17 artarak 188.2 milyar dolara ulaştığını söyledi. Bakan Muş, son 12 aylık ihracatın da yüzde 19.1 artarak 252.6 milyar dolara yükseldiğini bildirdi. Eylül ayında enerji ve altın hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 100'ün üzerine ulaştığına dikkat çeken Muş, "Küresel tedarik zincirlerinin halen toparlanamadığı, siyasi gerilimler ve savaşlarla küresel enflasyonun zirveye çıktığı, gelişmiş ekonomilerin resesyon sinyalleri verdiği böylesi bir ortamda Türkiye ekonomisi güçlü büyüme performansını sürdürüyor" dedi.

FURKAN NEHRİ/TRABZON