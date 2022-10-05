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Haberler Ekonomi Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 10 Öğretim Görevlisi alacak

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 10 Öğretim Görevlisi alacak

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin 10 Öğretim Görevlisi alacağı öğrenildi.

05.10.2022, 09:42

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 10 Öğretim Görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31. maddesi ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği"nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır." dedi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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