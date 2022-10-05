Ceren, tüm sektörlerin ürün tedariğini üstlendi

İzmir Pınarbaşı'nda 45 bin metrekarelik alandaki 5 katlı binasında faaliyet gösteren Ceren Şirketler Grubu, 1200 kişilik personeliyle plastik ürünlerden hırdavata, bahçe mobilyalarından züccaciyeye kadar satışa sunduğu 20 bin kalem ürünüyle tüm Türkiye'nin ihtiyaçlarını tedarik ediyor. İzmir'de 1992 yılında Mehmet Acar ve 3 oğlu tarafından kurulan Ceren Şirketler Grubu İzmir ve Ege başta olmak üzere tüm yurtta faaliyetlerini sürdürüyor. Zincir marketlere de ürün tedarik eden Ceren Grup, inşaat ve enerjideki yatırımlarıyla başarı grafiğini sürekli yükseltiyor.

ENERJİ VE TURİZM

Bünyesindeki Forbest, Leva Market, Cerem Elektronik, Leva Garden, Leva House, Evmoni, Tokaevi, Meva Professonal, Ceren Plastik gibi daha birçok markasıyla hizmet veren Ceren Şirketler Grubu'nun Genel Müdürü Refik Enet, Yeni Asır'a "Grup olarak Ege ve İzmir başta olmak üzere Türkiye genelinde sadece perakende ve pazarlama sektörlerinde değil, enerji, inşaat ve gıda sektöründe de yeni yatırımlarımızla hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Türkiye'nin her yanına ürün satarken, Avrupa, Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetler'e de ihracat gerçekleştiriyoruz. 16 farklı ülkeyle buluşmanın haklı gururu yaşıyoruz" diye konuştu.

Güneş enerjisi santrali kuran Ceren Grup, 2015 yılında Çeşme'de otel yatırımı yaparak turizm sektöründe de yerini aldı. Genel Müdür Refik Enet, "Pınarbaşı'ndaki tesisimizde hem toptan hem perakende satışımız var. Grubumuz Ceren Kardeşler A.Ş., Ceren Elektronik A.Ş. Gımiloğulları A.Ş., Dereli A.Ş. Acarsan A.Ş. gibi birçok şirketten oluşuyor" dedi.

YILBAŞI AĞAÇLARI

Gruba bağlı Dereli A.Ş.'nin Aliağa'daki fabrikasında yılbaşı ağacı üretimi yaptıklarını belirten Enet, bu konuda Türkiye'de tek olduklarını söyledi. Gımiloğulları A.Ş.'nin Çiğli AOSB'de fabrikası bulunduğunu ve buradan 16 forbest mağazasına ürün tedarik ettiğini belirten Enet, 17'nci mağazayı ise Hollanda'da açtıklarını söyledi.

Ceren Plastik olarak ayrıca Yenişehir Gıda Çarşısı'nda da faaliyet gösterdiklerini belirten Refik Enet, Ege ve Dokuz Eylül Üniversitelerinin tüm sağlık ihalelerine girdiklerini ifade etti. Enet şunları söyledi: "Büyük zincir marketlere de proje bazlı yüzbinlerce ürün tedarik ediyoruz. 10 bin mağazaya da dağıtım yapıyoruz. Zincir marketlerin kampanyalı ürünlerini uygun fiyatlarla biz veriyoruz."

YENİ HEDEFLER VE PROJELER

AFYON Dinar'dan İzmir'e gelen Mehmet Acar, 1992 yılında enjeksiyon makineleriyle plastik imalatına başladı. O yıllarda küçük bir depoyla başlayan Mehmet Acar, kardeşleriyle birlikte bugün 1200 kişinin çalıştığı büyük bir şirketler grubunu yönetiyor. Genel Müdür Refik Enet, "Kemalpaşa'daki Kardeşler Kümes firmamızla gıda sektöründe de yer almaktayız. Ayrıca aynı sahada seracılık yapıyoruz. Hollanda'ya çiçek ihraç edeceğiz. Projelerimiz çok. Dinar'daki 35 dönüm yerimizde enerji üreteceğiz. Çeşme Dalyan'da 5 ultra lüks villa yaparak inşaat sektöründe de iddiamızı gösterdik. Bornova'da da 36 ve 100 dairelik konut projelerimiz sürüyor" dedi.

TOLGA TEKİN