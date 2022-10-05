Denizli’de Uğur Erdoğan yeniden başkan seçildi

DENİZLİ Ticaret Odası'nda (DTO) meslek komitesi ve meclis üyesi seçimi tamamlandı. Seçime tek aday olarak giren mevcut Başkan Uğur Erdoğan, üyelerin oylarıyla güven tazeleyip yeniden göreve seçildi. DTO Başkanı Uğur Erdoğan, "Başkan adayı çıkmamasına rağmen Denizli'deki sanayicimizin, tüccarımızın, esnafımızın ve üyelerimizin yoğun ilgisi bizleri mutlu etti. Bu yoğun katılım; odamızın çalışanın, üretenin, koşturanın yanında olduğunu net olarak gösteriyor. Onun için bu katılımı son derece önemli ve kıymetli buluyorum. Bundan sonra da 372 kişilik ekibimizle; daha güçlü Denizli ve daha güçlü sektörler oluşabilmesi için gece-gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

SEBAHATTİN ALP