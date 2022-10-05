  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Modelimiz örnek olacak

Modelimiz örnek olacak

5.10.2022

Modelimiz örnek olacak

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı Türkiye Ekonomi Modeli'mizin temel amacı, uzun vadede orta gelir tuzağını aşmaktır" dedi.

Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla düzenlenen LC Waikiki Yalova Lojistik Merkezi açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Selektif kredi politikamızla firmalarımızın üretim ve rekabet gücünü artırarak küresel değer zincirlerinden daha fazla pay almalarını hedefliyoruz. Türkiye Ekonomi Modeli'nin sadece Türkiye'ye değil, dünyaya büyük bir örnek teşkil edeceğini ve tüm dünyanın sancılı bir şekilde geçtiği bu dönemi en iyi şekilde geçeceğimizi biliyoruz" diye konuştu.

Varank da, "Ülkemiz bütün sektörlerin katkısıyla ihracatta tarih yazmaya devam ediyor" dedi

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA