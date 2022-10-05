Modelimiz örnek olacak

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı Türkiye Ekonomi Modeli'mizin temel amacı, uzun vadede orta gelir tuzağını aşmaktır" dedi.

Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla düzenlenen LC Waikiki Yalova Lojistik Merkezi açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Selektif kredi politikamızla firmalarımızın üretim ve rekabet gücünü artırarak küresel değer zincirlerinden daha fazla pay almalarını hedefliyoruz. Türkiye Ekonomi Modeli'nin sadece Türkiye'ye değil, dünyaya büyük bir örnek teşkil edeceğini ve tüm dünyanın sancılı bir şekilde geçtiği bu dönemi en iyi şekilde geçeceğimizi biliyoruz" diye konuştu.

Varank da, "Ülkemiz bütün sektörlerin katkısıyla ihracatta tarih yazmaya devam ediyor" dedi