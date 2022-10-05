Star Yağcılar, Almanya fuarında boy gösterdi

Yağcılar Holding bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Star Yağcılar Treyler, 20-25 Eylül tarihleri arasında Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen IAA Transportation 2022 fuarına katılarak 'Yükselen Yıldızları'nı sundu. Sektör açısından büyük önem taşıyan fuara İzmir'den katılan tek marka olan Star Yağcılar Treyler, standında sergilediği konteyner taşıyıcı, lowbed ve damperli dorse modelleriyle dikkat çekti.

Mustafa Yağcı, Yağcılar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yağcı, Koluman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık, Star Yağcılar Genel Müdürü Veli Yağcı, Yalçın Şentürk, Seyit Arslan, Ali Türkay Saltık, Mehmet Yağcı.

YENİ KONTEYNER HATTI KURULDU

Lojistik ihtiyacının her geçen gün arttığı bir dönemde kapasite artırımına gittiklerini kaydeden Yağcılar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yağcı, "İş ortaklarımıza daha iyi hizmet verebilmek için üretime tam gaz devam ediyoruz. Yeni üretim alanında, konteyner taşımacılığı için ilave bir hat kurduk. Bu hat, lojistik sektörünün en önemli parçalarından olan konteyner taşımacılığındaki talebi karşılamak adına atılan önemli bir ilk adımdır. Ar-ge tasarımları ve yatırımlarıyla öne çıkan şirketimiz, Almanya'daki fuarda da ürünlerini 6 gün boyunca son kullanıcının beğenisine sundu" açıklamasını yaptı.

ERCAN AKGÜN