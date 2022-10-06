İGA İstanbul Havalimanı dünyanın en iyisi

Bu yılın ilk 9 ayında ağırladığı 47 milyon yolcu ile Avrupa'nın zirvesinde yer alan İGA İstanbul Havalimanı, New York ve Londra merkezli dünyaca ünlü seyahat dergisi Conde NASt Traveler okuyucuları tarafından 'Dünyanın En İyi Havalimanı' olarak seçildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim 2018 tarihinde hizmete alınan ve açılışından 4 yıl gibi kısa bir sürede dünyanın en önemli küresel aktarma merkezi konumuna gelen İGA İstanbul Havalimanı, bu yıl Singapur Havalimanı'nı geride bırakırken, listenin üçüncü sırasında Güney Kore'deki Seul Incheon Havalimanı yer aldı. Alınan ödül İGA İstanbul Havalimanı Terminali'nde çalışanlar ve havalimanı paydaşlarının katıldığı bir etkinlikte kutlandı. İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Sayın Mehmet İlker Haktankaçmaz, okuyucu oyları ile 'Dünyanın en iyi havalimanı' seçilmiş olmanın ayrı bir önemi olduğunun altını çizdi. İGA CEO'su Kadri Samsunlu ise İstanbul Havalimanı'nın liderlik hedefine ulaştığını bildirdi.

CEVDET ÖZDEMİR