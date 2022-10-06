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Haberler Ekonomi İzmir Demokrasi Üniversitesi Sözleşmeli personel alım ilanı

İzmir Demokrasi Üniversitesi Sözleşmeli personel alım ilanı

İzmir Demokrasi Üniversitesi 45 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 19 Ekim 2022 olarak açıklandı.

06.10.2022, 10:11 Güncelleme Tarihi: 06.10.2022, 10:12

İzmir Demokrasi Üniversitesi Sözleşmeli personel alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanda, "Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel statüsünde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Personel alınacaktır." dedi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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