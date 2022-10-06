THY ikinci pilot alımı yapacak

TÜRK Hava Yolları (THY), gelecek hedefleri doğrultusunda ihtiyaç duyacağı yeni pilot adaylarını bünyesine katmaya hazırlanıyor. Filosundaki 389 uçakla dünyanın en büyük 9. hava yolu şirketi konumunda olan firma, "kariyer.thy.com" üzerinden ikinci pilot adaylarını bünyesine katmak için ilan yayınladı. İlana, 1 Ocak 1992 ve sonrasında doğan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvurabilecek. Öte yandan THY, Orta ve Kuzey Avrupa'ya gidiş-dönüş her şey dahil 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçuş imkanı sunduğu bir kampanya başlattı.

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