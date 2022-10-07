  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Halkbank’tan kadın girişimcilere destek

Halkbank’tan kadın girişimcilere destek

7.10.2022

Halkbank’tan kadın girişimcilere destek

HALKBANK'IN kadın girişimcileri iş yaşamında desteklemek üzere geliştirdiği "Kadın Girişimci Destek Paketi" kapsamında toplam desteği 16,8 milyar TL'ye ulaştı. Türkiye genelinde kadın girişimcilerle "Üreten Kadınlar Buluşmaları" bu kez Bolu'da yapıldı.

Buluşmada, genç girişimci kadınlara kredileri sembolik olarak takdim edilirken, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Şimdiye kadar Türkiye genelinde yaklaşık 139 bin kadın girişimciye ulaştık. Verdiğimiz 16,8 milyar TL destekle kadın girişimci ekosisteminin daha da güçlenmesine vesile olduğumuz için mutluyuz" dedi.

Arslan, "Kadın girişimcileri desteklemek, onlara yeni kapılar açmak ve onları üretim süreçlerine dahil etmek Halkbank'ın her zaman öncelikli görevleri arasında yer almaktadır. Yeni fikirleri olan ve bunu hayata geçirmek üzere bankamıza başvuran girişimcileri, alternatif ürünlerimiz beklemektedir" ifadelerini kullandı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA