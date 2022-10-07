Halkbank’tan kadın girişimcilere destek

HALKBANK'IN kadın girişimcileri iş yaşamında desteklemek üzere geliştirdiği "Kadın Girişimci Destek Paketi" kapsamında toplam desteği 16,8 milyar TL'ye ulaştı. Türkiye genelinde kadın girişimcilerle "Üreten Kadınlar Buluşmaları" bu kez Bolu'da yapıldı.

Buluşmada, genç girişimci kadınlara kredileri sembolik olarak takdim edilirken, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Şimdiye kadar Türkiye genelinde yaklaşık 139 bin kadın girişimciye ulaştık. Verdiğimiz 16,8 milyar TL destekle kadın girişimci ekosisteminin daha da güçlenmesine vesile olduğumuz için mutluyuz" dedi.

Arslan, "Kadın girişimcileri desteklemek, onlara yeni kapılar açmak ve onları üretim süreçlerine dahil etmek Halkbank'ın her zaman öncelikli görevleri arasında yer almaktadır. Yeni fikirleri olan ve bunu hayata geçirmek üzere bankamıza başvuran girişimcileri, alternatif ürünlerimiz beklemektedir" ifadelerini kullandı.