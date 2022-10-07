‘İzmir’de kayıtlı servis aracı kadar korsan var’

İZMİR Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Erdem Mert, İzmir'de kayıtlı servis aracı kadar korsan servis aracı bulunduğunu, hafiye gibi çalışarak denetimlere katkı verdiklerini söyledi.

S plakalı olmayan okul ve fabrika servislerinin de bir çatı altında toplanması gerektiğini belirten Mert, eğitimcilerin servis üzerinden para kazanmasının yanlış olduğunu vurguladı. "Servisçilerin en büyük sıkıntısı korsan servisler" diyen Erdem Mert, "İkiz plakaların takibini yapıyoruz. İzmir'de 6 bin 275 kayıtlı servis aracı var. Bir o kadar da korsan servis olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.