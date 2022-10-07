Küresel havacılık merkezi olduk

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bugün dış hat uçuş ağımız, 130 ülkede 341 noktaya ulaştı. Gökyüzünde kurduğumuz köprülerle havacılık alanında Avrasya bölgesinde lider, küresel bir havacılık merkezi olduk." dedi. Karaismailoğlu, 13. AirShow İstanbul Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, "Dev hizmetlerimizden biri olan İstanbul Havalimanı'nı hayata geçirdik, bugün Türkiye Avrupa havacılığının zirvesine ulaştı. Avrupa'nın en yoğun havalimanı olan İstanbul Havalimanı, dün liderliğini bir kez daha pekiştirdi.

Dünyanın en itibarlı yayınlarından seyahat dergisi okurları dünyanın en iyi havalimanı olarak İstanbul Havalimanını belirledi. 240 bin okuyucunun katıldığı anketle bu unvanı İstanbul Havalimanı almış oldu. Sadece Eylül ayında 40 binden fazla uçuşa ev sahipliği yapan havalimanımızın itibarını ortaya koyan bu başarıda; 2022 yılının ilk 9 ayındaki toplam 48 milyon yolcumuzun tecrübelerini aktarması yatmaktadır. Bu da demektir ki; hem İstanbul Havalimanı hem de bayrak taşıyıcımız Türkiye'nin en büyük markası Türk Hava Yolları havacılığın zirvesindeki yerlerini pekiştiriyor; sağlamlaştırıyor" dedi

EN AKILLI HAVALİMANI

Bakan Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı'nın kapasitesini artıracak ve işletmesini 25 yıllığına kiralayan ihaleyi tamamladıklarını belirterek, "Mevcut durumda yaşanan uçak park sahası ve terminal binaları ile otoparkların kapasite yetersizliği, ilave yapılacak tesisler ve yatırımlarla giderilecek. Tamamlandığında, Antalya Havalimanı Türkiye'nin ve bölgesinin en akıllı havalimanlarından biri olacak. Proje yatırım tutarı 765,3 milyon euro olup, kamu kaynağı kullanılmadan yapılacak tesisler, 25 yıl işletme süresi sonunda bedelsiz olarak devredilecek. Ayrıca, proje kapsamında yolcu ve hazine garantisi verilmedi" ifadelerini kullandı.

BAGAJ ALIM SÜRESİ DAKİKALARLA SINIRLI

AVRUPA'DAKİ havalimanlarında, valiz alım süreleri saatleri bulurken, İstanbul Havalimanı'nda günde ortalama 200 bin bagaj hareketliliğinin sorunsuz yaşandığını vurgulayan Karaismailoğlu, devasa bir yoğunluğa rağmen bagaj alım süresinin İstanbul Havalimanı'nda dakikalarla sınırlı ve check-in süresinin ise sadece 1 dakika olduğunu dile getirdi.