Sözleşmeliye kadroda çözüm buluşması

Kamudaki sözleşmeli personelin kadro talebi ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen yönetimi bir araya geldi. 550 binden fazla sözleşmelinin kadroya alınma süreci ve Hükümet ile Memur-Sen arasında imzalanan 6. Dönem Toplu Sözleşmeyle hüküm altına alınan sözleşmeli kamu çalışanlarıyla ilgili düzenlemenin son durumu değerlendirilirken, Memur-Sen yönetimi sözleşmelilere kadro konusunda talep ve raporlarını sundu.

300 bini öğretmen, sağlık personeli ve din görevlisi olmak üzere kamuda 550 bini aşan sayıda sözleşmeli personelin kadro alması için düzenlenen toplantının ardından açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bakanımızın özverili çalışmalarıyla güzel bir sonuca varacağımızı düşünüyorum" dedi.

BÜTÜNLÜK GEREKİYOR

Yalçın, "Daha önce 280 bin sözleşmelinin kadroya alınması gibi bugün de kamuda 600 bine yakın sözleşmeli personelin kadroya alınması çalışma barışını sağlayacaktır. Ekim ayında bu işi bitirelim' diye ortaklaşa sözel bir mutabakatımız var" dedi. Yalçın, temel taleplerinin kamuda kadrolu, süreli sözleşmeli ve süresiz sözleşmeli gibi ayrımların olmasından ziyade bir bütünlüğün olması olduğunu söyledi.

Çalışma Bakanlığı'nın devam ettirdiği kamuda sözleşmeli personelin kadroya alınması hakkındaki çalışmaların yanında taşeron işçiler, EYT, geçici ve mevsimlik işçilerle ilgili çalışmalar da devam ediyor. TEDAŞ, Türkiye Şeker Fabrikaları ve benzeri kurum ve kuruluşlara işçi statüsünde alınan mühendis, mimar, avukatların da memur kadrosuna geçirilmesi talep edilirken, kamunun özel alan ve mesleklerde 4/B'li sözleşmeli personele ihtiyaç duyduğuna dikkati çekildi.

RANA BÜYÜKTAŞ/ANKARA